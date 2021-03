Festa privata in un appartamento degenera in una violenta lite: denunciate e sanzionate tre persone dalla polizia

Gli agenti della squadra volante di Pescara sono intervenuti la notte scorsa in un appartamento in strada Raiale Vecchia dove era stato segnalato un festino al quinto piano di un palazzo. La festa, organizzata nonostante i divieti Covid, è poi degenerata in una violenta lite.

Grazie all'intervento dei poliziotti la situazione non è ulteriormente degenerata: all'interno erano presenti 3 persone non residenti, uno dei quali extracomunitario irregolare con decreto d'espulsione dal territorio italiano, ed una donna di nazionalità polacca destinataria della misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Pescara. Entrambi sono stati denunciati e sanzionati amministrativamente per le violazioni delle norme Covid.