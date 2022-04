Organizza un evento musicale a pagamento per Pasquetta nel Pescarese, ma la Digos lo induce ad annullarlo

Aveva organizzato un evento musicale a pagamento, denominato "Vibez Secret Party", ma dopo l'interlocuzione avuta con gli investigatori della Digos della polizia di Pescara ha deciso di annullarlo.

Ieri, venerdì 15 aprile, attraverso il monitoraggio del web, in questura si è appreso che era stata diffusa la notizia di un evento musicale a pagamento, denominato “Vibez Secret Party”, organizzato a Pescara, con biglietto acquistabile su uno degli accreditati circuiti di vendita on line.

Con la registrazione sul portale e l’effettuazione del pagamento sarebbe stato possibile conoscere il luogo esatto di svolgimento dell’evento, con inizio alle ore 12 di lunedì 18 aprile e termine alle successive ore 1.

Come fanno sapere dalla questura, «la modalità organizzativa e la divulgazione in rete lasciavano subito presagire la possibilità di un numero rilevante di giovani partecipanti con possibili ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica nonché sulla sanità pubblica. L’immediata attività informativa svolta dalla Digos ha permesso di rintracciare l’organizzatore che stava predisponendo l’evento musicale in una zona di campagna a Vicoli in una sua proprietà privata. Da un sopralluogo sul posto, si è constatato che nelle immediate vicinanze vi è un’ampia radura che sarebbe stata adatta a consentire lo stazionamento di molte persone attirate dalla pubblicità dell’evento. L’organizzatore, attraverso l’interlocuzione con gli investigatori della Digos finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo essersi reso conto delle possibili conseguenze, ha annullato l’evento pubblicizzato dandone comunicazione sul web».

Il questore Luigi Liguori ha predisposto l’intensificazione dei servizi di osservazione e vigilanza nell’area e lungo le strade adducenti al fine di intercettare persone che, ignare dell’annullamento dell’evento, potrebbero comunque recarsi sul posto.