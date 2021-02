Festeggiano compleanno in barca al porto turistico, venivano da fuori Pescara: scoperti e sanzionati

In 4 su una imbarcazione attraccata al Marina di Pescara per festeggiare un compleanno sono stati sanzionati dopo l'intervento della guardia di finanza e della polizia

Erano a bordo di una barca attraccata al porto turisitco "Marina di Pescara" per festeggiare un compleanno ma sono stati sorpresi e sanzionati.

Il fatto è accaduto ieri, sabato 27 febbraio, quando guardia di finanza e polizia sono intervenute al porto turistico dove era stata segnalata la presenza di diverse persone a bordo di un'imbarcazione.

Dai controlli di militari e agenti è emerso come 4 persone, provenienti da fuori città, stessero insieme per una festa di compleanno. Tutti sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti Covid.

foto di repertorio