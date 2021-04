Festeggiano la Pasqua in 30 in una casa ma arriva la polizia dopo segnalazione: multati

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti in una casa in via del Santuario dove era stata segnalata una festa con decine di persone tra le quali molti bambini

Stavano festeggiando la Pasqua in una casa di Pescara nella zona dei Colli in via del Santuario ma qualche vicino, notando una trentina di persone, ha deciso di chiamare le forze dell'ordine.

Per questo motivo, sul posto si sono diretti gli agenti della squadra volante che hanno effettivamente constatato come nell'abitazione ci fossero molte persone.

Più di 30: dodici adulti e una ventina tra bambini e adolescenti.

L'arrivo della polizia ha bloccato i festeggiamenti e sono scattate le multe per tutti da 400 euro per il mancato rispetto delle norme in vigore anti contagio da Covid-19 (Coronavirus).