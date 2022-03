Spaccia nell'appartamento occupato al Ferro di Cavallo: arrestata!

Abusiva e spacciatrice. E' finita in manette S.J., 23enne che occupa abusivamente un appartamento Ater al Ferro di Cavallo, dopo essere stata colta in flagranza di reato dagli agenti della volante di Pescara, mentre cedeva droga ad una delle persone in fila davanti alla sua porta. L'episodio si è consumato nella serata di ieri quando gli agenti hanno compiuto un vero e proprio blitz nell'abitazione. Notato lo strano via vai dal palazzo dove la donna si trovava, gli agenti sono entrati e hanno visto cinque persone in attesa davanti alla sua porta. Hanno quindi atteso che si aprisse ed hanno assistito alla cessione di un piccolo involucro di droga ad uno dei compratori, sono quindi entrati e hanno bloccato la ragazza, già nota alle forze dell'ordine, mentre il compagno cercava di disfarsi della merce, ma senza successo. Durante la perquisizione sono stati trovati 27 grammi tra cocaina, hashish, eroina e crack, bilancini di precisione e 3.500 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. La 23enne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stata denunciata per occupazione abusiva dell’immobile e danneggiamento aggravato. Il pm. di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio che si svolgerà con rito direttissimo.