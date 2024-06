Fermati due minorenni per l'omicidio nel parco Baden Powell

Due ragazzi minorenni (sembrerebbe italiani) sono stati fermati quali presunti autori dell'omicidio del giovane di 15 anni di origine straniera ritrovato senza vita tra le sterpaglie del parco Baden Powell in via Raffaello a Pescara, come riferiscono Ansa e AdnKronos.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella serata di domenica 23 giugno.

Si cerca l'arma del delitto, presumibilmente un coltello, che non è ancora stata trovata. Il contesto in cui è maturato il delitto sarebbe quello del piccolo spaccio di droga tra giovanissimi.

In base a una prima ricostruzione, l'omicidio, al culmine di una lite, sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio nel parco Baden Powell. Abbandonato tra le sterpaglie, il corpo del ragazzo è stato trovato solo in tarda serata. I fatti sarebbero avvenuti nel pomeriggio di domenica e il corpo è stato rinvenuto in tarda serata. Indagini della polizia. Il caso è seguito dal procuratore capo Giuseppe Bellelli. Il cadavere del ragazzo, dell'apparente età di circa 15 anni, presentava ferite da taglio. Sul posto si erano subito recati Bellelli assieme al sostituto Gennaro Varone e al procuratore minorile David Mancini, oltre al medico legale Christian D’Ovidio che ha eseguito una prima ricognizione della salma.