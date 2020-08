Si ferisce dopo essere precipitato con il parapendio, paura nel Pescarese. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 20 agosto, in territorio di Tocco da Casauria e a farne le spese è stato un 68enne di Pomezia. Forse per una raffica di vento o a causa di una manovra errata, l'uomo è andato a urtare una parete del monte Rotondo, rimanendo lì in bilico.

Sul posto si sono recati l'elisoccorso del 118 e un elicottero dei vigili del fuoco. Le operazioni di salvataggio sono durate quasi un'ora. Il 68enne è stato condotto in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse lesioni, tra cui un trauma toracico chiuso.