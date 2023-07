Lutto a Spoltore per la scomparsa del giovane Federico Della Torre

Spoltore piange la scomparsa di Federico Della Torre, venuto a mancare a soli 35 anni.

Come riporta SpoltoreNotizie, Federico è cresciuto a Villa Raspa di Spoltore ed è deceduto nella mattinata di lunedì 17 luglio.

Numerosi i messaggi che su Facebook amici e conoscenti gli hanno rivolto.

Lascia la moglie Michela, con la quale si era sposato qualche anno fa a Montesilvano dove poi la coppia si era trasferita, la mamma Anna, il papà Luis e il fratello Massimiliano. La sua passione forse più grande, era quella per il Pescara, di cui era grande tifoso. Non a caso era sempre presente sugli spalti dello stadio Adriatico-Cornacchia. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria ‘Il Giardino della Luce’ in via delle Gualchiere a Città Sant’Angelo dove si terrà una benedizione martedì 18 luglio alle ore 11.00.

«Ciao Federico Della Torre siamo cugini ma siamo sempre stati e saremo come fratelli, abbiamo condiviso molte cose nella vita dalle cose belle alle cose brutte, dalle cazzate alle tante risate soprattutto dalla bastarda distrofia ma nonostante ciò questo non ci limitava in nessun modo nonostante le varie difficoltà e ci dava la spinta nel fare sempre di più», scrive su Facebook il cugino Danilo De Vincentiis, «non ti dimenticherò e non ti dimenticheremo mai e so che in qualche modo sarai sempre al mio fianco e al fianco delle persone che ti hanno sempre voluto bene