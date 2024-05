Viaggio da incubo per una famiglia diretta dalla Svizzera all'Abruzzo: derubati di tutto a Roma

Il racconto lo ha fatto la donna a RomaToday. La famiglia si è fermato in un centro commerciale per il pranzo e a ritorno non ha trovato il lunotto posteriore dell'auto rotto e più nulla al suo interno, ma a lasciarla senza parole è stato il fatto che per chi ha raccolto la denuncia sarebbe stata una cosa "normale"