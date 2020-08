Mangiano funghi e si sentono male: famiglia di San Valentino finisce in ospedale

Si sono sentiti male dopo cena, durante la quale avevano consumato dei funghi. Per questo, un'intera famiglia di San Valentino in Abruzzo Citeriore è finita in ospedale a Pescara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella tarda serata padre, madre, figlio e figlia rispettivamente di i 58, 56, 26 e 17 anni hanno accusato dei malori gastrointestinali ed hanno allertato il 118, che li ha soccorsi e trasportati nel noscomio pescarese per un sospetto di intossicazione da funghi. Ora sono sotto osservazione ma le loro condizioni non sono gravi. Dalle analisi arriveranno i riscontri per avere conferma dell'origine dell'intossicazione alimentare.