Si fingono tecnici del gas e derubano in casa un'anziana a Chieti, arrestati 2 pescaresi

Due uomini di Pescara sono stati tratti in arresto dalla polizia di Chieti questa mattina, sabato 25 luglio, per il reato di furto pluriaggravato.

A essere arrestati dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo teatino, come riferisce ChietiToday, sono stati S.F, 44 anni e B.F. di 49, entrambi pescaresi e già noti alle forze dell'ordine.

I due sono accusati di aver derubato in casa lo scorso 5 giugno una donna anziana di 88 anni nel centro di Chieti fingendosi tecnici del gas insieme ad altre 2 persone.

I 4 si erano spacciati per tecnici del gas impiegati nell'azienda municipalizzata e, paventando una fuga di gas, erano riusciti a entrare nell'abitazione della vittima e, dopo averla distolta con vari espedienti, avevano rubato tutti i suoi gioielli e denaro.

Subito dopo il furto l’anziana si era rivolta alla polizia. Le indagini, avviate immediatamente dalla terza sezione della squadra mobile e coordinate dal sostituto procuratore Campo, anche grazie all'acquisizione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del condominio e quelle presenti lungo la strada, hanno permesso di identificare gli autori del reato.

Il gip del tribunale di Chieti De Ninis ha quindi emesso un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere a carico dei responsabili in concorso tra di loro del reato di furto in abitazione pluriaggravato. S.F. deve anche rispondere evasione, dal momento che era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.