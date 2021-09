Produce falsi certificati medici per eludere l'obbligo di firma: arrestato 29enne

La guardia di finanza ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 29enne noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Un 28enne originario del Foggiano è stato arrestato dalla guardia di finanza a seguito di un aggravamento della misura dell'obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria. Il giovane, già arrestato nel 2019 in quanto trovato in possesso di un'arma clandestina, era finito in manette a gennaio 2021 nell'ambito dell'operazione "Il magnifico" riguardante esponenti di spicco della malavita milanese.

A seguito dell’ultima ordinanza di custodia cautelare, lo stesso era stato posto agli arresti

domiciliari per disposizione del gip e, successivamente la misura era stata tramutata in obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria alla Guardia di Finanza di Pescara, a cui contravveniva in più occasioni, arrivando, persino, a produrre per giustificare le proprie mancanze certificati sanitari risultati poi falsi. Ora si trova in carcere a Vasto, dove è stato accompagnato dalle fiamme gialle.