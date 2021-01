Segnala ai carabinieri una falsa rapina per mettere nei guai il rivale in amore: denunciato

Un pescarese è stato denunciato dai carabinieri per procurato allarme questa mattina, a seguito di una chiamata da lui effettuata al 112. L'uomo ha annunciato che due persone stavano per rapinare con delle pistole un ufficio postale di Pescara. Ha addirittura indicato nome e cognome di uno dei due presunti rapinatori, per poi chiudere la telefonata.

I militari hanno svolto indagini accertando l'identità dell'uomo che, messo alle strette dagli investigatori, non solo ha ammesso di aver inventato la storia della rapina, ma ha anche confessato di aver fatto il nome della persona che è il rivale in amore per la stessa donna.