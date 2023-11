Gli avvocati pescaresi piangono la scomparsa del collega Fabrizio D'Ambrosio

Avvocati di Pescara in lutto per la scomparsa del collega Fabrizio D'Ambrosio.

«Ci ha lasciati uno dei colleghi più cortesi, garbati e corretti del foro, l'Avv. Fabrizio D'Ambrosio», scrive in una condivisione l'Aiga Sezione di Pescara, «un vero gentiluomo, sempre col sorriso sulle labbra. Ciao Fabrizio!».

Una scomparsa prematura che ha scosso davvero tutti.

E numerosi sono stati i messaggi di cordoglio condivisi da parte dei colleghi di D'Ambrosio: «Lo incontravo spesso in via Bovio, vicini di studio. Il saluto mai banale: il tempo per due chiacchiere, un sorriso, l'augurio di buona giornata. Poi un giorno scendi in strada e vedi il suo manifesto, e anche lì uno splendido sorriso e la consueta eleganza. Che dolore. Riposa davvero in pace». «Incontrare in tribunale il suo sorriso e il suo sguardo pulito rinfrancava l’animo gravato dalle preoccupazioni e dagli impegni». «Non ho parole. Fabrizio era una persona gentile, educata e sempre sorridente sia nella professione che nella vita normale». «Abbiamo perso un collega garbatissimo, abbiamo perso un uomo fantastico. Una persona per bene. Ottimo Collega. Un ragazzo d’altri tempi. Che dispiacere. Vola più in alto che puoi». «Mi dispiace tantissimo... un collega sempre corretto e gentile». «Rara persona. Raro collega e raro avversario, per come l'ho conosciuto io». «Non ho parole, veramente una brava persona, cortese ed educata, un signore». «Una persona buona, disponibile e corretta». «Collega sempre sorridente, un vero gentiluomo!». «Lo avevo incontrato quest'estate una mattina sul presto vicino casa, sempre educatissimo e gentile, come pochi».