Doveva scontare la pena ai domiciliari nel Pescarese, ma è evaso: rintracciato e arrestato a Cesenatico

All'uomo, un senegalese, a settembre 2023 era stato concesso di scontare la pena in abitazione, ma non l'ha mai raggiunta: a trovarlo sono stati gli agenti della polizia locale della città emiliana durante i controlli fatti in stazione