Evade dai domiciliari, ma viene sorpreso alla guida di un'automobile: arrestato

Doveva essere a casa in quanto ai domiciliari e invece è stato sorpreso dagli agenti della squadra voltante diretta dal questore aggiunto Pierpaolo Varrasso, alla guida di un'automobile nella zona Rancitelli. A bordo c'era anche un'altra persona. Fermato è stato non solo accertato che si era allontanato dall'abitazione, ma anche che gli era stata revocata la patente cosa per cui è stato sanzionato. L'uomo, un 45enne pescarese, è stato arrestato per evasione.

Il controllo è stato effettuato nell'ambito di quelli che proprio la squadra volante sta portando avanti su tutto il territorio con il supporto del reparto prevenzione crimine Abruzzo: 36 i veicoli controllati e 151 le persone identificate nella sola giornata di ieri.