Non rientra in cella dopo un permesso premio, evaso da San Donato ritrovato nell'Aquilano

Non è tornato in cella dopo un permesso premio, e per tale ragione è scattata la caccia all'uomo. Si tratta di un 51enne, che nel penitenziario di Pescara sta scontando una pena di 26 anni per aver ucciso un amico a colpi d’ascia durante una festa privata. L'uomo era stato autorizzato ad allontanarsi dalla città per fare visita ai propri genitori, ma era sparito. Per ben due giorni nessuno ha saputo che fine avesse fatto, fino a quando i carabinieri lo hanno rintracciato a Roccavivi, frazione di San Vincenzo Valle Roveto, nell'Aquilano, dove appunto abitano suo padre e sua madre.

Tecnicamente, il 51enne era evaso proprio perché, esaurita la licenza, non si era ripresentato a San Donato. I militari dell'Arma di Balsorano, guidati dal luogotenente Giovanni Santabarbara, lo hanno individuato mentre se ne andava in giro per il paese. A quel punto l'uomo è stato riportato in carcere e dovrà fornire una valida giustificazione per il suo mancato rientro.