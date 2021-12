Sorpreso alla fermata dell’autobus ma era ai domiciliari: in manette

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Pescara, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno arrestato un 58enne per il reato di evasione.

L'uomo, infatti, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso dai militari dell'Arma alla fermata dell’autobus, senza alcun permesso da parte dell’autorità giudiziaria. È così finito in manette, e gli uomini in divisa lo hanno riaccompagnato nella sua abitazione in attesa del rito per direttissima.