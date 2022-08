Sorpreso in strada nonostante i domiciliari: arrestato dai carabinieri durante un controllo

Controlli a tappeto sul territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Pescara nel fine settimana appena trascorso. I militari hanno arrestato un 47enne di origini campane per evasione. L'uomo, infatti, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione considerando che è attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare. Per questo, il tribunale ha deciso di inasprire la misura disponendo la custodia in carcere. Attualmente si trova nella casa circondariale di Lanciano.