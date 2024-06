Esce di casa nonostante i domiciliari e ha un comportamento molesto in strada: arrestato

Un uomo di 54 anni è stato arrestato nella notte del 5 giugno per evasione. La polizia con la squadra volante è intervenuta in zona Portanuova a seguito di alcune segnalazioni che indicavano la presenza in strada di una persona molesta.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha iniziato ad inveire nei loro confronti, ma è stato prontamente riportato alla calma ed identificato. Gli accertamenti svolti sul posto dagli agenti hanno permesso di verificare che il 54enne risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e pertanto è stato arrestato e, al termine delle attività di rito, condotto presso la locale casa circondariale.