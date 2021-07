Detenuto evade dal carcere di Pescara: scatta la caccia all'uomo

Un detenuto di 21 anni di nazionalità egiziana è evaso dal carcere di Pescara nel primo pomeriggio di oggi. Il giovane, recluso per rapina aggravata, dalle prime informazioni sembra sia riuscito a scavalcare il muro di cinta durante l'ora d'aria nel cortile passeggi, esattamente come già avvenuto nel 2020.

A dare la notizia i sindacati di polizia penitenziaria che evidenziano come la situazione sia drammatica nel carcere pescarese ed in tutte le case circondariali abruzzesi, dove la carenza di personale è ormai ingestibile e insostenibile nonostante le denunce che vanno avanti da canni.

Il coordinatore regionale Fp Cgil Abruzzo Molise Merola:

"Con copiosi atti abbiamo denunciato gravi carenze strutturali e scarsi sistemi di sicurezza alla casa circondariale di Pescara, nonché la cronica carenza di personale (40 poliziotti penitenziari circa) - continua il sindacalista - non per ultimo in occasione dell’analogo episodio di evasione registratosi nell’agosto 2020.

L’Amministrazione penitenziaria dovrebbe (almeno lo auspichiamo) avviare un urgente accertamento ispettivo, presso la struttura pescarese, al fine di definire responsabilità gestionali ed organizzative, nonché per constatare la reale emergenza che attanaglia le quotidianità di lavoratrici/lavoratori e le condizioni discutibili della popolazione detenuta."

Il sindacato Sappe con il segretario generale Capece:

“A Pescara, un detenuto egiziano di 21 anni, ristretto per il reato di rapina aggravata, è evaso dal carcere nel primissimo pomeriggio”, annuncia. Adesso è prioritario catturare l’evaso ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria del carcere di Pescara”.

In città tutte le forze dell'ordine stanno effettuando ricerche a tappeto avvalendosi anche dell'elicottero.