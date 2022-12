È ai domiciliari ma gira in auto con un amico che trasporta eroina, nei guai entrambi

Era agli arresti domiciliari ma sarebbe stato sorpreso dalla polizia stradale a girare con la sua automobile insieme a un suo amico già noto alle forze dell'ordine che deteneva della droga, eroina nello specifico.

Il fatto risale al pomeriggio di ieri, martedì 13 dicembre, quando durante un controllo gli agenti avrebbero sorpreso un 60enne di Ortona, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione, mentre era alla guida a San Silvestro al confine tra Pescara e Francavilla al Mare, come riferisce ChietiToday.

Di conseguenza il 60enne è stato denunciato per evasione e si trovava in compagnia di un altro uomo già noto alle forze dell'ordine sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

La sospetta presenza dei due non è sfuggita ai poliziotti, che immediatamente hanno proceduto a fermarli per un ordinario controllo. Gli immediati accertamenti hanno evidenziato la posizione giuridica del conducente dell’autovettura che risultava essere evaso dagli arresti domiciliari, nonché privo di patente di guida in quanto mai conseguita; il passeggero, invece, avrebbe provato a nascondere due dosi di eroina già diluite in siringhe. Pertanto, concluse le formalità di rito, il conducente evaso è stato denunciato e accompagnato nella propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, mentre il passeggero è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il possesso di sostanza stupefacente e per il mancato rispetto della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.