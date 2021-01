Evade più volte dai domiciliari e si rende irreperibile, si nascondeva in un casale abbandonato: arrestato

È evaso più volte dagli arresti domiciliari fino a rendersi irreperibile, ma i carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo della Compagnia di Pescara l'hanno trovato in un casolare abbandonato nella zona di Rancitelli.

L'uomo, 51 anni residente nella provincia di Teramo, è stato tratto in arresto in quanto destinatario di un provvedimento di ripristino della detenzione in carcere.

Il 51enne fino a questo momento sottoposto al regime della detenzione domiciliare in via provvisoria quale misura alternativa, è stato sorpreso più volte ad aver violato le prescrizioni impostegli e per questo motivo, dallo scorso 13 gennaio, l’ufficio di sorveglianza nel tribunale ha emesso l’ordinanza.

L’arrestato, che si era reso irreperibile da giorni, alle prime luci dell’alba di oggi, al termine di approfondimenti investigativi, è stato localizzato in un casale abbandonato nella zona del rione Rancitelli, mentre si nascondeva nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Sono così scattate le manette e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Rieti.