Evade dai domiciliari a Montesilvano: rintracciato e arrestato a Pescara

Gli erano stati concessi i domiciliari da scontare a Montesilvano, ma in casa non è rimasto e così per un 47enne si sono nuovamente aperte le porte dell'istituto penitenziario.

A individuarlo intorno alle 4.45 di venerdì 12 luglio a Pescara, nel quartiere Porta Nuova, è stata una pattuglia della polizia impegnata nei controlli sul territorio.

Fatti i controlli e verificata la misura in atto si è quindi proceduto con l'arresto