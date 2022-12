Evade dai domiciliari e ferisce un agente nel tentativo di fuggire ai controlli della polizia: arrestato 22enne

Avrebbe dovuto scontare la sua pena ai domiciliari nella sua abitazione di Chieti, ma non lo ha fatto e non sarebbe neanche la prima volta. Individuato dagli agenti della squadra volante nei pressi dell'ufficio postale di via Tiburtina a Pescara, il 22enne marocchino protagonista della vicenda ha tentato di fuggire cercando di dileguarsi.

Inseguito dagli agenti è stato raggiunto e bloccato anche se non con poche difficoltà. Nel tentativo di sottrarsi all'arresto infatti il giovane avrebbe opposto una decisa resistenza colpendo uno degli agenti con calci e pugni. Agente che ha riportato ferite guaribili in sei giorni.

Su posto sono arrivate altre auto della squadra volante per dare supporto agli agenti impegnati nell'operazione. Una volta fermato è stato portarlo in questura dove il giovane avrebbe perseguito con il suo atteggiamento poco collaborativo. Il 22enne era già attenzionato dalle forze dell'ordine in quanto ritenuto responsabile di numerose spaccate ai danni di negozi del centro.

I successivi accertamenti hanno fatto emergere a suo carico numerosi precedenti e pregiudizi di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e diverse segnalazioni per evasione.

Al termine del controllo, il 22enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida. Deve rispondere di evasione dagli arresti domiciliari, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.