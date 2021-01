Evade dai domiciliari a Chieti per acquistare droga a Pescara: arrestato

È evaso dai domiciliari a Chieti per arrivare fino a Pescara in autobus ed acquistare droga. Per questo un 25enne noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia. Il giovane è stato intercettato dagli agenti mentre stava salendo su un autobus della linea Pescara- Chieti fra la Tiburtina e via lago di Capestrano.

Gli agenti, avendolo riconosciuto e sapendo che si trovava ai domiciliari nel capoluogo teatino, hanno fermato l'autobus e lo hanno bloccato. Il 25enne ha subito ammesso di essere arrivato in città per acqusitare stupefacenti. Ora si trova nuovamente agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.