Prende la polmonite e si aggrava mentre è in crociera: turista tedesca soccorsa dalla guardia costiera [FOTO]

Probabilmente una polmonite quella che l'ha colpita, ma l'aggravarsi della situazione ha costretto a un intervento urgente di soccorso coordinato dalla direzione marittima di Pescara. A sentirsi male è stata una turista tedesca che si trovava a bordo di una nave da crociera partita da Corfù (Grecia) e diretta a Trieste, che in quel momento si trovava a 40 miglia nautiche da Termoli.

Il pomeriggio del 28 aprile poco prima delle 15 il medico di bordo, tramite il Centro internazionale radio medico, ha chiesto il trasbordo dalla nave perché la donna fosse portata nell'ospedale più vicino.

La richiesta di soccorso è stata ricevuta dalla sala operativa della guardia costiera di Termoli che sotto il coordinamento della direzione marittima di Pescara ha disposto l'invio sul posto della motovedetta Cp 878 su cui si era intanto imbarcato il personale sanitario del 118 già allertato dall'autorità marittima.

Nonostante qualche difficoltà legata alla particolarità dell'operazione il trasbordo è andato a buon fine con la paziente stabilizzata dal personale medico giunto sulla nave da crociera. Alle 17.30 l'arrivo in porto e il trasporto nel pronto soccorso di Termoli in ambulanza.

Un intervento che mostra come in ogni situazione di necessità in mare sia possibile fare affidamento sulla guardia costiera contattabile via radio sul canale 16 e telefonicamente sia tramite il 1530 che il Numero unico europeo 112: un'attività di assistenza garantita ventiquattro ore su ventiquattro trecentosessantacinque giorni l'anno.