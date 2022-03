Fanno esplodere uno sportello bancomat a Cepagatti, ma niente bottino

Hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della Caripe di Cepagatti, ma a quanto pare i malviventi, al momento ignoti, non sono riusciti a portare via nulla. Il fatto è avvenuto questa notte intorno alle tre. Sul posto sono al momento impegnati gli artificieri dei carabinieri di Chieti e la squadra rilievi del nucleo investigativo e sezione operativa di Pescara guidata dal tenente Giovanni Rolando, oltre al personale della stazione territoriale. Per permettere i rilievi e bonificare l'area, via duca degli Abruzzi è stata chiusa al traffico per qualche ora. Per far esplodere lo sportello Atm, come emerge dalle prime indagini, è stata utilizzata cosiddetta tecnica della marmotta che consiste nel praticare un foro e introdurre un congegno esplosivo. All'interno erano ancora presenti diverse mazzette di banconote da 20 e 50 euro. Seguiranno aggiornamenti.