Esplosione e forte boato al confine fra Pescara e Montesilvano: sul posto i vigili del fuoco

Paura per un'esplosione avvenuta attorno alle 20 al confine fra Pescara e Montesilvano. Un forte boato è stato udito nella zona di via nazionale adriatica nord al civico 557, dove è intervenuto un mezzo dei vigili del fuoco. Dai primi rilievi si tratterebbe di una bomba carta esplosa davanti ad un'abitazione. Non risultano al momento feriti. Sul posto i carabinieri e la polizia con il reparto della scientifica che si sta occupando dei rilievi. Saranno analizzate anche le immagini delle telecamere di un centro estetico limitrofo al portone dove è stata posizionata la bomba carta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO