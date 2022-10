Escursionisti tedeschi si perdono nella Valle Giumentina e si ritrovano in mezzo ai lupi

Serata di paura per due escursionisti tedeschi nella valle Giumentina nella zona di Caramanico Terme.

La coppia, dopo essersi persa con l'arrivo del buio si sono anche accorti di essere finiti in una zona frequentata dai lupi.

In effetti, proprio da quelle parti, un branco di lupi avrebbe braccato i due turisti provenienti dalla Germania.

Inevitabile la richiesta di aiuto alla quale ha risposto un operatore della sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara. Escursionisti e operatore hanno dialogato in inglese e si è rivelato decisivo l'invio della posizione dei due. Sul posto si sono così diretti i vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino e i carabinieri per le ricerche. Allertati anche il 118 in caso di necessità. Le ricerche, per fortuna, sono durate poco e i due sono stati tratti in salvo sani e accompagnati alla loro automobile a Roccamorice.