Escursionisti dispersi, ricerche interrotte per maltempo: problemi ieri nel trasporto del pesante battipista

Sono state nuovamente interrotte le ricerche dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio scorso sul Monte Velino, a causa del maltempo e della scarsa visibilità che insiste sulla zona delle ricerche e che impedisce agli elicotteri di decollare e ai soccorritori a terra di proseguire nei sondaggi della neve a Valle Majelama.

Questa mattina, durante la consueta riunione tecnica fra tutti i corpi speciali coinvolti, si era deciso di fare salire 4 soccorritori in quota con il sonda Recco per cercare nella parte bassa della valle e della valanga. Una zona già battuta più volte sia nei giorni scorsi che ieri sera. Ma a causa del maltempo e della pioggia è impossibile per i soccorritori salire in quota.

Sempre nella riunione di stamattina si era deciso anche il sorvolo con un elicottero sotto le nuvole a quota 1.600 - 1.700 metri, per un controllo a vista di tutti sui canali già ispezionati ma con maggiore visibilità per la neve che si sta sciogliendo grazie al rialzo delle temperature. Anche in questo caso l'operazione è stata sospesa per l'impossibilità di far decollare gli elicotteri.

Ieri, lo ricordiamo, proprio un elicottero dei vigili del fuoco impegnato nel trasporto del mezzo battipista pesante ha avuto un inconveniente tecnico e l'equipaggio è stato costretto a sganciare il mezzo prima della destinazione per delle anomale oscillazioni. Nonostante il tentativo di riequilibrare il baricentro dell'elicottero, per evitare eventuali problemi il mezzo è stato sganciato in una zona idonea non abitata. L'elicottero poi è atterrato senza problemi ad Avezzano.