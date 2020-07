Sbagliano sentiero e si perdono sulla Majella, recuperati di notte 3 escursionisti originari di Pescara

Paura per 3 escursionisti originari di Pescara ma residenti all'estero in vacanza nella nostra regione che ieri, domenica 19 luglio, si sono persi in montagna sulla Majella.

A recuperarli, la notte scorsa, sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

L'allarme è scattato intorno alle ore 20:30 dai carabinieri di Rapino dopo che i 3 escursionisti hanno segnalato di essersi persi in prossimità del rifugio Pischioli dopo aver perso il sentiero.

Due uomini e una donna erano partiti nella tarda mattinata proprio dal paese di Pennapiedimonte con l'intenzione di raggiungere il rifugio Pomilio. Durante l’escursione hanno però capito che avrebbero fatto tardi e hanno deciso quindi di tornare indietro, ma invece di imboccare il sentiero giusto ne hanno intrapreso uno ormai dismesso dall’ente parco e che si interrompe nella vegetazione. Dopo essersi accorti dell'errore ma privi comunque di riferimenti per orientarsi, hanno allertato i soccorsi.

Nella notte sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, grazie anche alle coordinate che hanno condiviso dal proprio smartphone. Tutti e tre in buone condizioni di salute hanno affrontato il ritorno insieme ai soccorritori, percorrendo il sentiero che conduce dal rifugio Pischioli al paese di Pennapiedimonte.