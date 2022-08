Tre escursionisti colpiti da un fulmine a Campo Imperatore: uno colpito in pieno è in gravi condizioni

Tre giovani escursionisti colpiti da un fulmine a Campo Imperatore oggi, sabato 27 agosto e uno è rimasto gravemente ferito.

Si tratta di tre ragazzi di Roma, due di 28 anni e uno di 24 anni.

I tre giovani si trovavano a pochi minuti di distanza dalla loro automobile mentre stavano scendendo, quando sono stati colpiti da un fulmine.

Uno dei tre escursionisti è stato colpito in pieno, mentre gli altri due suoi amici sono stati sbalzati in aria. Nel luogo dell’incidente c’era un volontario del soccorso alpino e speleologico abruzzese, che è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi e richiedere rinforzi.

Subito è decollato dall’aeroporto di Preturo l’elisoccorso, con a bordo i sanitari del 118 e i tecnici del soccorso alpino e speleologico abruzzese. Il ragazzo preso dal fulmine è subito apparso in gravi condizioni, è stato soccorso e trasportato nell’ospedale dell’Aquila. Gli altri due amici, sotto shock per l’accaduto, sono illesi e sono stati riportati a valle con la funivia con i tecnici del soccorso alpino e al loro arrivo sono stati visitati dai medici giunti con le ambulanze del 118. I due sono stati sentiti dai carabinieri.