Escursionisti bloccati in montagna, doppio intervento del soccorso alpino [FOTO]

Doppio intervento del soccorso alpino, ieri, in montagna. Prima le squadre, chiamate dai vigili del fuoco di Teramo, hanno dovuto trarre in salvo alcuni alpinisti che erano rimasti bloccati lungo la via Ferrata Danesi, sul Corno Piccolo, poi è stato necessario operare ai “faggi torti”, che si trovano nel parco dei Monti della Laga, poco sopra Ceppo in località Jacci di Verre, per aiutare alcune ragazze che stavano facendo un'escursione ma a un certo punto hanno perso il sentiero.

Per quanto riguarda gli alpinisti, si è appurato che gli uomini hanno avuto difficoltà a causa del ghiaccio e, di conseguenza, sono stati costretti a lanciare l'allarme: sul posto le squadre di terra del soccorso alpino e l'elicottero del 118 decollato da L'Aquila. Le escursioniste, invece, sono state localizzate e rintracciate a una quota di circa 1800 metri, anche in questo caso con il lieto fine.