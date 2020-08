Malore in montagna per un escursionista con pacemaker, salvato dal soccorso alpino

Il soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo è intervenuto oggi, in tarda mattinata, nel territorio di Caramanico Terme con una squadra di terra per assistere un uomo con pacemaker che era stato colpito da un malore, probabilmente a causa del caldo, mentre effettuava un'escursione in uno dei sentieri della Valle dell’Orfento.

Gli amici che erano con lui hanno immediatamente chiesto aiuto appena si sono resi conto di cosa stesse accadendo. Per fortuna l’escursionista era in buone condizioni, ma è stato comunque caricato su una barella e trasportato all’ospedale con l'elicottero.