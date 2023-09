Escursionista precipita in montagna recuperato dall'elicottero, 3 gli interventi nel fine settimana del soccorso alpino [VIDEO]

Sono in totale 3 gli interventi eseguiti sulle montagne abruzzesi dal soccorso alpino e speleologico nell'ultimo fine settimana.

Nella mattinata di sabato 9 settembre il primo intervento per recuperare un escursionista precipitato poco prima dell’attacco della ferrata che conduce al Bivacco Bafile.

Ad assistere alla caduta molti escursionisti, l'elisoccorso ha stabilizzato il paziente e trasportato nell'ospedale dell’Aquila.

Nella giornata di domenica nuova missione dell’elisoccorso aquilano, questa volta per un trauma a un arto superiore in seguito a una caduta sul sentiero che conduce sulla vetta occidentale del Corno Grande: un tecnico della stazione dell’Aquila che era sul posto, vedendo l’escursionista dolorante, ha prestato le prime cure all’infortunio e contestualmente ha allertato la centrale operativa per l’invio dell’elisoccorso, che ha recuperato il paziente e trasferito in ospedale. Nel pomeriggio poi l’elisoccorso è intervenuto sul Monte Corvo per il recupero mediante verricello di due escursionisti romani sfiniti e quindi impossibilitati a proseguire.