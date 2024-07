Escursionista precipita in montagna e viene recuperato dal soccorso alpino

Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 luglio l’elisoccorso del 118 di stanza all’Aquila è stato impegnato in un complesso intervento di recupero di un escursionista precipitato in località Colle della Palomba, nel comune di Crognaleto nel Teramano, a quota 1450 metri.

All’uomo, con evidente trauma cranico, sono state prestate le prime cure dal medico anestesista rianimatore sbarcato sul posto, mentre il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo predisponeva le manovre di corda per trasportare il paziente in zona verricellabile.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

L’uomo è stato poi trasportato nell’ospedale di Teramo.