Escursionista precipita lungo un dirupo innevato [FOTO]

Paura oggi in montagna per un escursionista che è precipitato lungo un dirupo innevato: l'uomo si trovava insieme ad alcuni amici sul Gran Sasso, in prossimità di Sella di Monte Aquila sul pendio verso Campo Pericoli, quando si è verificato il fatto.

Subito sono stati allertati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, decollati dall’aeroporto di Preturo con l’elisoccorso. L’escursionista è stato localizzato, soccorso e trasportato all’ospedale San Salvatore di L’Aquila: ha riportato una lesione del ginocchio, ma le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazione.