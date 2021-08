Precipita per 10 metri, escursionista soccorso sul Gran Sasso [FOTO]

Paura oggi in montagna per un 30enne di Piacenza che è scivolato, precipitando per 10 metri lungo una scarpata. L'incidente è avvenuto sul Gran Sasso, poco dopo Sella del Brecciaio, a quota 2.550 metri: l'uomo si era recato lì con altri tre amici per un’escursione sul Corno Grande, e sono stati proprio i suoi compagni a chiamare il 118, che ha immediatamente attivato il protocollo di rito allertando il Soccorso Alpino e Speleologico.

Sanitari e tecnici a bordo dell’elicottero sono decollati dall’aeroporto di Preturo e hanno raggiunto il luogo, dove oltretutto era in corso un temporale. L’escursionista ferito è stato prelevato e trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove gli sono state diagnosticate fratture alla spalla e al ginocchio.