Perse le tracce sulle montagne del Friuli di un'escursionista di Pescara, ricerche in corso

Ricerche in corso sulle montagne del Friuli per un escursionista di Pescara di cui si sono perse le tracce.

L'allarme è scattato intorno alle ore 23 di ieri, venerdì 26 agosto, come riferisce UdineToday.

I carabinieri di Cividale, dopo essere stati chiamati dai loro colleghi di Pescara, hanno attivato la Stazione di Udine del soccorso alpino per un escursionista di cui si sono perse le tracce.

La segnalazione è arrivata dal figlio dell'uomo residente a Pescara che ha riferito che il padre stesse percorrendo il cammino Celeste e che ieri sera sarebbe dovuto arrivare al rifugio Ana Monte Aperta (il rifugio è chiuso ma il bivacco è aperto) attraverso il sentiero 711. Abitualmente il padre chiama il figlio ogni sera ma, nella zona non c'è sufficiente copertura di rete telefonica e può essere che il padre abbia cambiato programma lungo il percorso. In ogni caso ieri sera una squadra ha perlustrato il rifugio e i sentieri che collegano il monte Maggiore al rifugio e al passo Tanamea (sentieri 711-711a e 742 (Cresta verso est). Al rifugio sono stati trovati due escursionisti in tenda saliti per il 711 che hanno riferito di non aver incontrato nessuno.

Come rifeririscono dal soccorso alpino, è probabile che l'escursionista abbia saltato il rifugio Ana monte Aperta per continuare fino alla tappa successiva (Casera Nischiuarch, dove il telefono non prende). Questa mattina verrà fatta una valutazione del personale disponibile per una attivazione dell'elicottero della protezione civile con perlustrazioni dall'alto e il trasporto di squadre in quota per l'allargamento della ricerca. Verrà attivata anche la stazione di Moggio Udinese per controllare il percorso del cammino Celeste a ritroso da Carnizza a Casera Nischiuarch (sentiero 739). Allertata anche la guardia di finanza che parteciperà alle ricerche.