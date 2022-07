Tragedia sulla Majella: il giovane escursionista voleva recuperare il suo cane, sono morti entrambi [FOTO-VIDEO]

E' morto per recuperare il suo cane, un husky, ma per entrambi il volo è stato fatale. Si è consumata così la tragedia consumatasi nel pomeriggio di oggi sulla Majella.

Era con il cane e la fidanzata. I tre sono partiti dal Rifugio Pomilio, ma quando si sono trovati lungo il sentiero che si trova sotto l’anfiteatro delle Murelle, nel tratto di passaggio obbligato dove è presente un cavetto di acciaio di sicurezza, perché si trova sopra un salto di roccia pericoloso sul lato sinistro, il ragazzo per recuperare l’husky caduto, è precipitato giù. L’escursionista è finito nella scarpata dopo un volo di circa 15 metri. A chiamare il Soccorso alpino e speleologico abruzzese un ragazzo che ha assistito alla scena, insieme ad altri testimoni presenti sul luogo dell’incidente. Le squadre sono arrivate subito sul posto così come i sanitari del 118 giunti con l'elisoccorso da Pescara. Conteporaneamente sono partite anche due squadre del Soccorso alpino di Penne e Chieti. Purtroppo giunti sul posto i sanitari hanno constatato il decesso dell’escursionista e sono stati vani i tentativi di rianimarlo. La salma è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Pescara, mentre la ragazza è stata riaccompagnata al Rifugio Pomilio e solo dopo è stata informata del decesso del fidanzato.

Il Soccorso alpino ha recuperato anche l’husky, grazie all’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in aeroporto, ma purtroppo anche per l'animale non c'è stato nulla da fare.