Si infortuna a 2.500 metri sulla Maiella: complessa operazione di salvataggio per il soccorso alpino

La donna si è fatta male in zona fontanile di Sella di Acquaviva, ma è stato impossibile recuperarla in elicottero. A raggiungerla a piedi sono state le squadre del soccorso alpino e speleologico e della guardia di finanza che, a piedi e in barella, l'hanno portata fino a valle: un intervento durato cinque ore