Tragedia sfiorata sui Monti Ernici: escursionista 36enne recuperato dopo 5 ore di cammino

Per cinque ore gli uomini del soccorso alpino e speleologico del Lazio insieme a quelli della sezioen abruzzese hanno camminato per raggiungere un 36enne rimasto bloccato sui Monti Ernici in località Alta Sella, nel territorio del Comune di Collepiano (L'Aquila). L'uomo, un ciociaro, ha sbagliato ad imboccare il sentiero e si è perso allertando lui stesso i soccorsi.

Non è stato facile raggiungerlo, come si evince facilmente dalla foto pubblicata dal Soccorso alpino, e la disavventura per l'escursionista poteva davvero trasformarsi in tragedia. Ci sono volute cinque ore per raggiungerlo e quando i soccorritori sono arrivati, intorno alle due di notte, lo hanno trovato disidratato e affaticato. E' stato quindi riportato a valle in sicurezza.

L'ennesimo recupero quello cui ha preso parte il Soccorso alpino regionale con i suoi uomini che sempre ieri sera, sono riusciti a ritrovare e mettere in sicurezza due famiglie che si erano perse sul Voltigno dopo che nel pomeriggio avevano recuperato un'escursionista romanda di 30 anni precipitata per 15 metri dal Corno Piccolo e apparsa subito in gravi condizioni.