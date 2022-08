Cade rovinosamente in un dirupo e sbatte la testa: 65enne portata in elisoccorso a Pescara

È stata trasportata in elisoccorso a Pescara una 65enne che oggi, nel corso di un'escursione nei pressi del fiume Verrino a Capracotta (Molise), è scivolata in un dirupo per diversi metri sbattendo la testa. A recuperarla sono stati gli uomini del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) allertati da i compagni d'escursione della donna residente a Roma che si sono subito resi conto della gravità dell'incidente.

Una squadra del Soccorso alpino in coordinamento con la centrale operativa del 118 è giunta sul posto ed ha immediatamente provveduto a prestare le prime cure alla donna. Una volta stabilizzata, la paziente è stata posta su una barella in dotazione al soccorso alpino. Nel frattempo è stato allertato l'elisoccorso del 118 arrivato dall'Aquila che, vista la zona impervia, non è potuto però atterrare. Ha quindi fatto scendere con un verricello il tecnico di elisoccorso e il personale sanitario. Una volta completate le procedure sanitarie e tecniche, si è provveduto al recupero della paziente con barella sempre mediante verricello.

La donna è stata quindi trasferita in volo all'ospedale di Pescara. Sul posto il personale del 118 di Agnone e, a coadiuvare le operazioni di soccorso, i carabinieri del nucleo operativo di Agnone e della stazione di Capracotta ed il personale dei vigili del fuoco di Agnone ed Isernia.