Esce dal carcere di Pescara per essere ristretto ai domiciliari ma esce in auto il giorno dopo, arrestato per evasione

Era uscito dal carcere di Pescara mercoledì scorso, 9 settembre, per essere ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Latina.

Ma l'uomo, P.A. di 45 anni, già il giorno seguente ovvero ieri, è uscito di casa per un giro con l'automobile.

Ma intorno alle ore 15:30, il 45enne che era nella casa circondariale di San Donato per rapina e lesioni, è stato sorpreso dalla polizia di Stato.

Gli agenti l'hanno riconosciuto al volante della sua utilitaria, come riferisce l'Agenzia Dire, e dalle successive verifiche è emersa la posizione giuridica dell'uomo che è stato tratto in arresto e accompagnato di nuovo agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per domani, sabato 12 settembre.