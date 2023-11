Abitazioni dei comuni della Val Pescara prese di mira dai ladri, l'appello del sindaco di Lettomanoppello ai cittadini

Escalation di furti in attività, ma soprattutto nelle abitazioni private dei comuni della Val Pescara. Colpi che vengono messi a segno tra le 15 e le 20 con l'ultimo, a quanto pare ai danni di un negozio di parrucchiera, avvenuto a Scafa. Per tentare di individuare i responsabili, il sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso ha pubblicato un post dopo aver sentito il comandante della stazione locale dei carabinieri Mauro Chiavaroli e quello della polizia locale Antonio Valente. Raggiunto da IlPescara spiega che al momento nella sua di realtà colpi non se ne registrano, ma il senso di insicurezza in tutto il territorio è evidente e che comunque questo tipo di collaborazione, con la richiesta di attenzione da parti di tutti i cittadini cui si chiede di segnalare anche la cosa più banale, ma anomala, è stato in passato fruttuoso.

“Un dovere proteggere e preservare la nostra comunità”, scrive nel suo post rivolgendosi ai suoi concittadini. “Vi chiedo di essere estremamente vigili e di adottare misure precauzionali. Vi invito a collaborare attivamente con le autorità competenti, segnalando qualsiasi attività sospetta e adottando comportamenti che possano dissuadere i malintenzionati”. Il sindaco D'Alfonso fa anche sapere, per tranquillizzare, che si sta “lavorando incessantemente per rafforzare le misure di sicurezza nel nostro territorio, ma abbiamo bisogno sempre del vostro supporto e della vostra partecipazione attiva per contrastare questa ondata di criminalità. Siamo una comunità unita e solidale, e solo insieme possiamo contrastare efficacemente questi episodi indesiderati. Facciamo in modo che la solidarietà e la vigilanza siano i nostri punti di forza per proteggere il nostro quartiere e le nostre famiglie”.