Silvi piange Emilio Vallescura, l'albergatore morto nell'incidente sul lungomare di Montesilvano

Dolore e incredulità a Silvi per la morte di Emilio Vallescura, il 56enne deceduto ieri 26 maggio a seguito di un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Montesilvano all'altezza dell'incrocio con via Arno a Santa Filomena. Vallescura, da tutti conosciuto come "Milo", era titolare dell'albergo ristorante "Miramare" di Silvi. Centinaia di messaggi di cordoglio ed affetto sono stati pubblicati sui social, soprattutto nelle pagine e gruppi dell'hotel dove clienti, amici e conoscenti lo ricordano come una persona solare, allegra e sempre disponibile.

"Quando venivi a fare il tuo tuffo in piscina significava che il pranzo era quasi pronto. Un bisogno di rinfrescarti, velocemente, e poi il cameriere arrivava con il tuo pranzo rapido e un buon bicchiere di vino al tavolo della piscina. Quindi di corsa a servire ottime pietanze da un tavolo all'altro del vostro splendido ristorante, luogo in cui si respira allegria, si ricevono attenzioni e sorrisi, in cui ci si rilassa e ci si sente in famiglia, mentre si godono sapori antichi e genuini."

Anche il sindaco di Silvi Andrea Scordella si è unito al dolore di tutta la comunità e lo ha voluto ricordare con un post sui social:

"Partecipo sentitamente all'immenso dolore della famiglia dei parenti e dei tantissimi amici ed estimatori del carissimo Milo per la Sua prematura e tragica scomparsa. Con Milo la nostra città perde una persona straordinaria, un amico generoso e sempre disponibile, un operatore turistico moderno dalle buone maniere e dalla accattivante professionalità che ha continuato con successo la lunga tradizione di famiglia. Un esempio di laboriosità, amicizia e di professionalità legato al suo grande amore per Silvi che oggi si stringe tutta attorno alla Sua famiglia per far significare la partecipazione sentita al dolore per la Sua prematura scomparsa. L'intera amministrazione comunale partecipa con animo affranto al dolore dei parenti".

L'uomo si era scontrato nel tardo pomeriggio con un'automobile e l'impatto era stato violentissimo. Trasportato in ospedale a Pescara da un'ambulanza del 118, è morto poco dopo l'arrivo nel nosocomio.