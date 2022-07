Emergenza topi in via Thaon de Revel: "Ci entrano fin dentro casa, situazione impossibile"

Una residente della Marina Sud ci ha scritto per denunciare la presenza di numerosi topi in via Thaon de Revel, all'altezza del numero civico 41. "I ratti si trovano nella mia via, in piazzetta, ovunque. Non si può stare con la porta aperta perché altrimenti entrano dentro", spiega la donna, puntualizzando che è da molto tempo che questa situazione va avanti: "Sono diversi anni. Ho fatto anche una segnalazione l'anno scorso, inviando un'e-mail al sindaco, ma non ho avuto risposte".

Della questione sono stati interessati anche il consigliere comunale Massimiliano Pignoli e alcuni esponenti della giunta comunale, che avevano promesso di intervenire. "In particolare, un assessore ci aveva garantito che avrebbero provveduto, e invece niente", riferisce la cittadina, che poi conclude: "I topi mi sono entrati piu di una volta nel salotto di casa. Non se ne può davvero più. Speriamo che questa situazione possa essere risolta al più presto".