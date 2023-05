Area di risulta tra parcheggiatori abusivi e tentati furti d'auto: è emergenza sicurezza

È emergenza sicurezza nell'area di risulta dopo il recente arresto di due parcheggiatori abusivi. Abbiamo inoltre ricevuto la segnalazione di un tentato furto che si stava per verificare nello stesso punto: "Ieri - ci scrive un cittadino - per puro caso sono riuscito a sventare un furto di auto nel parcheggio della stazione. I due personaggi, di origini foggiane ma domiciliati a Pescara, sono ben noti alle forze dell'ordine, che nonostante le denunce e le palesi fotoestrapolazioni continuano a non perseguire tali reati. Pertanto invito chiunque a fare molta attenzione a quando e dove si parcheggia, e a contattare immediatamente la polizia qualora questi soggetti si vedano in zona".

Con Benedetto Gasbarro, amministratore unico di Pescara Multiservice, tracciamo un bilancio e cerchiamo di capire come sia attualmente la situazione: "Noi, come società, negli ultimi mesi abbiamo mandato diverse lettere alle autorità competenti, più precisamente la questura e la polizia municipale, sulla presenza di parcheggiatori abusivi e sul bivacco nell'area del terminal", ci spiega Gasbarro, "devo dire che ora su questi due fenomeni la situazione è nettamente migliorata sia per la presenza costante delle forze dell'ordine sia per via dei blitz che ci sono stati in corso Vittorio Emanuele II. Anche l'arresto di quei due parcheggiatori abusivi è avvenuto perché le forze dell'ordine sono sul territorio e quindi sono presenti. Relativamente ai furti, invece, la situazione è un po' diversa, in quanto questi episodi passano, tra virgolette, "inosservati", nonostante noi su tali aree abbiamo del personale impiegato tutta la giornata. Queste aree, comunque, sono dotate dell'impianto di videosorveglianza comunale, quindi le immagini delle telecamere confluiscono nella sala della polizia municipale. In più la zona sud dell'area di risulta è dotata di videosorveglianza nei varchi per l'impianto automatizzato, quindi nell'eventualità le forze dell'ordine possono prelevare immediatamente il materiale necessario per le eventuali indagini sugli episodi che si verificano".

Ai tempi del sindaco Marco Alessandrini si era parlato della presenza di guardie giurate armate. Che fine ha fatto quel progetto? "Per quanto concerne ciò che fu fatto all'epoca della giunta Alessandrini, francamente posso dire poco perché io non c'ero ma, da quello che mi risulta, si trattava di un'iniziativa partita dal Comune e non dalla società Pescara Parcheggi o Pescara Multiservice che sia. Di conseguenza noi, sotto questo punto di vista, ci rimettiamo ad eventuali decisioni che arrivano dal Comune. Ad ogni modo, la vigilanza di queste aree e un tipo di situazione del genere andrebbero comunque concertate con il Comune. Tuttavia al momento credo che le forze dell'ordine siano sufficienti perché comunque presenti sul territorio e, nell'ultimo periodo, anche in maniera più marcata".