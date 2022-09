Continua l'emergenza senzatetto, ecco la città che nessuno vede [FOTO]

In realtà non è mai finita, ma in queste ultime settimane è tornata fortemente d'attualità a Pescara l'emergenza barboni, con i clochard che stazionano in varie parti della città. Un nostro lettore evidenzia ad esempio questa problematica in una galleria della stazione ferroviaria centrale: "Volevo chiedere al signor sindaco - scrive l'uomo - se in una società civile, come quella cui dovremmo appartenere, una situazione di questo genere sia tollerabile. Il soggetto in questione è presente da molti mesi in uno dei sottopassi e fa anche tutti i propri bisogni sul posto".

Un altro utente segnala invece la presenza di una persona senza fissa dimora in pieno centro, per la precisione davanti al bancomat della Deutsche Bank in piazza Salotto, "nei giorni di sabato e domenica. Ferma restando l’impossibilità di utilizzare l’Atm, la cosa più grave è il problema sociale che si viene a presentare".

Poi aggiunge: "Si pensa a fare piste ciclabili o a multare chi parcheggia fuori dagli stalli, ma non ci si preoccupa di attivare un protocollo a salvaguardia di queste persone che stavano lì con Achille Lauro, stavano lì in estate e resteranno lì anche in inverno".

È vero che in realtà è molto difficile aiutare questi individui perché ci sono una serie di vincoli, anche legali, che non rendono l'operazione così semplice, ma magari un maggiore assistenzialismo potrebbe consentire quantomeno di dare loro un tetto sotto cui andare a stare.